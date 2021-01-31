Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов почти на 3 млрд рублей

Испания экстрадировала в Россию владельца иностранных компаний Андрея Кушуля, сообщает Генпрокуратура России.

Кушуль обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Андрей Кушуль будет доставлен в Москву», — говорится в сообщении ГП в Telegram.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год Кушуль, будучи собственником 50% акций нескольких иностранных компаний организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов.