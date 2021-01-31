В Москве закрыли еще одну станцию метро

В Москве закрыли на вход и выход еще одну станцию метро, передает столичный дептранс в Telegram-канале.

«По требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Красносельская», — говорится в сообщении. Поезда проезжают данную станцию без остановки.

Чуть раньше были также закрыты станции «Сухаревская» и «Красные ворота».

С 8.00 утра 31 января временно не работают семь станций метро в центре города — «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».