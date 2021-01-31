Станции московского метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыли на вход и на выход

В Москве закрыли на вход и на выход станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота».

«По требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Сухаревская» и «Красные ворота», — говорится в Twitter московского метрополитена.

Указанные станции поезда проезжают без остановок.

Ранее также закрывали на выход станцию «Трубная». В настоящее время она работает в штатном режиме.

С 8.00 утра 31 января временно не работают семь станций метро в центре города — «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».