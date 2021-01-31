Станции московского метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыли на вход и на выход

close
Станция метро «Калужская» московского метрополитена, 30 марта 2020 года Станция метро «Калужская» московского метрополитена, 30 марта 2020 года
Станция метро «Калужская» московского метрополитена, 30 марта 2020 года
Владимир Песня/РИА «Новости»

В Москве закрыли на вход и на выход станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота».

«По требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Сухаревская» и «Красные ворота», — говорится в Twitter московского метрополитена.

Указанные станции поезда проезжают без остановок.

Ранее также закрывали на выход станцию «Трубная». В настоящее время она работает в штатном режиме.

С 8.00 утра 31 января временно не работают семь станций метро в центре города — «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».