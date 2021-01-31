На мосту в центре Москвы вывесили баннер с призывом к незаконной акции

На Большом Устьинском мосту в центре Москвы неизвестные вывесили баннер с призывом выйти на несанкционированную акцию 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«30 января в полицию поступило сообщение о том, что на Москворецкой набережной на Большом Устьинском мосту обнаружен баннер с призывом выходить на акцию днем 31 января, который по прибытии на место был снят правоохранителями», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что баннер вывесили четыре человека, их личность и местонахождение устанавливаются. По факту произошедшего полиция начала проверку.

Ранее МВД призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях 31 января.