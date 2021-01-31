Три снаряда времен войны обнаружили на стройке в Москве

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На юге Москвы обнаружили три снаряда времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу: Проектируемый проезд №4062, дом 6, на стройке обнаружены три снаряда времен Великой Отечественной войны», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что территорию оцепили, людей отвели на безопасное расстояние.

Ожидается прибытие специалистов на место обнаружения снарядов.

Ранее из-за разрыва снаряда времен войны умер ребенок в Лобне.