Три снаряда времен войны обнаружили на стройке в Москве
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На юге Москвы обнаружили три снаряда времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По адресу: Проектируемый проезд №4062, дом 6, на стройке обнаружены три снаряда времен Великой Отечественной войны», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что территорию оцепили, людей отвели на безопасное расстояние.
Ожидается прибытие специалистов на место обнаружения снарядов.
Ранее из-за разрыва снаряда времен войны умер ребенок в Лобне.
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