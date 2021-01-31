Кинологи призывают не выгуливать собак на льду водоемов

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Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал не выгуливать собак на льду водоемов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Развлечения на льду рек и озер опасны, особенно ненадежным является лед под снегом во время резкого потепления. Для прогулок есть много интересных мест: площадки для выгула, парки, заснеженный лес. Не выводите гулять собаку на лед, даже если вам кажется, что он крепкий», – рекомендовал специалист.

Он добавил, что выгуливая питомца вдоль водоема, на которых обычно зимуют утки, стоит быть особенно внимательным — у животного может сработать охотничий инстинкт, броситься за птицами и провалиться под лед.

Основная опасность в случаев провала собаки под лед — переохлаждение. Питомца необходимо вытащить как можно быстрее на берег и обогреть его. Кинолог советует насухо обтереть животное, отнести его в теплое место, положить на лежанку и укрыть одеялом. Однако не стоит размещать животное у обогревателей и батарей. Также можно дать собаке теплую воду и бульон, а на обмороженные участки наложить нетугую ватно-марлевую повязку.

При тяжелой степени переохлаждения после оказании первой помощи собаку необходимо везти в ветеринарную клинику, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья питомца.

Ранее Голубев предупреждал об опасных последствиях курения при собаке.