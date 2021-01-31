В Москве вылечились еще 5 502 пациента с коронавирусом

В Москве от коронавируса вылечились еще 5 502 пациента. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день было подтверждено 2 284 новых случая инфицирования, госпитализировали 877 человек, скончались 66.

Всего в столице подтверждено 930 072 случая коронавируса, выздоровели 814 728 человек, умерли 13 434.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на вакцинацию от COVID-19 записались больше полумиллиона человек.