В Новосибирске около 500 человек вышли на несанкционированную акцию

В центре Новосибирска собралось около 500 человек на несанкционированную акцию. Об этом сообщает «Вести. Новосибирск».

Отмечается, что в этот день в городе временно запретили продажу алкоголя и ограничили движение общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в несанкционированной акции приняли участие около 60 человек. В Хабаровске, по данным администрации, на центральной площади также собралось около 60 человек, планировавших участие в несанкционированной акции. В центре Петропавловска-Камчатского на несогласованную акцию вышли 30 человек.

Министерство внутренних дел России призвало жителей страны не участвовать в несанкционированных акциях 31 января.