Названы необычные места для бракосочетания в Москве

Необычные площадки для свадебной церемонии в 2020 году в Москве выбрали около 6 тысяч пар. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Свадьба — особенный праздник, и многие хотят сделать его ярким и запоминающимся. Столичные загсы предлагают молодоженам провести церемонию в старинных особняках, планетарии, на стадионах и других нестандартных площадках», — говорится в публикации.

Самым популярным местом для регистрации брака оказался особняк Royal, где поженились около 500 пар. По 350 церемоний состоялись в особняках на Волхонке и Спиридонова. В целом в особняках и усадьбах в прошлом году заключили брак около 4 тысяч человек.

Также оказались востребованными среди молодоженов храм Матроны Московской, современное пространство «Согласие Hall», башни «Москвы-Сити» и Останкинская телебашня. Увлекающиеся спортом пары поженились на стадионе «Спартак» и спортивной арене в «Лужниках».

Для регистрации брака в необычном месте необходимо подать заявление на портале mos.ru. Сделать это надо не ранее чем за один месяц и не позднее чем за 12 месяцев до дня планируемой даты церемонии.

Ранее сообщалось, что в последний день 2020 года в Москве собирались пожениться больше 150 пар.