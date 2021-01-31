В Москве осадки по итогам января достигнут 160% от нормы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец заявил, что по итогам января выпадет 160% месячной нормы осадков. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, на 30 января выпало 63 мм осадков, а в последний день января ожидается еще 5 мм. В целом за месяц выпадет около 68 мм при месячной норме в 42 мм. «Итого 160% месячной нормы», — добавил Тишковец.

Он также отметил, что температура воздуха в январе на 0,6 градуса превышала устоявшуюся норму.

По прогнозам синоптиков, в последний январский день в Москве ожидается до -4°С и метель.