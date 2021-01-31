Психолог рассказал о способах борьбы с зависимостью от соцсетей

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как побороть зависимость от социальный сетей.

По его словам, в первую очередь необходимо признать зависимость. У зависимости есть четкий признак — дискомфортное состояние без объекта либо без действия, отметил специалист.

«Если человек откладывает телефон в сторону и пытается заниматься какими-то делами, но чувствует себя неуверенно — все время хочется туда снова залезть, он отвлекается от других дел, заглядывая в мессенджер или соцсеть, и вместо того, что планировал, он сидит и крутит, крутит, крутит ленту, — это означает, что он зависим» — объяснил он в беседе с RT.

Далее необходимо занять правильную позицию — вместо «я хочу туда заглянуть» мысленно перейти к тезису «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». При такой позиции человеку легче справляться с потребностью, которая мешает его целям и желаниям.

Кроме того, в борьбе с зависимостью можно задействовать инструментальные помощники, например, специальные приложения, которые показывают, сколько времени уходит в том или ином приложении. Если каждый день отслеживать такие данные, то это поможет сделать борьбу более эффективной.

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