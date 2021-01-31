В Москве в воскресенье ожидается до -4°С и метель

В Москве в воскресенье, 31 января, синоптики спрогнозировали до -4°С. В небе будет облачно, пройдет снег, местами ожидается метель и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -4...-2°С. Ожидается западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -7...-5°С. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 728 мм рт. ст., а ночью — 736 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.