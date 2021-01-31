В Москве произошел пожар на рынке «Каширский двор»

На территории рынка «Каширский двор», расположенном на 33-м км МКАД в Москве, загорелся ангар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, горевший ангар уже потушен.

«Предварительно, без пострадавших», — сказал он.

По информации источника, ангар частично обрушился. По его словам, пожар был на площади 100 кв. м.

В воскресенье, 31 января, сообщалось, что в девятиэтажном доме на юго-востоке Москвы случился крупный пожар.