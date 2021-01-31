Число умерших от COVID-19 в Ливане превысило 3 тысячи

В Ливане число умерших от коронавируса нового типа достигло 3 032, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики

По данным ведомства, за последние сутки из-за COVID-19 в стране скончались 61 человек.

За прошедшие 24 часа в Ливане было выявлено 2 631 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего с начала пандемии — 298 913. При этом выздоровели уже 178 472 человек.

ВОЗ сообщала, что за минувшие сутки в мире было зарегистрировано более 500 тысяч случаев инфицирования COVID-19.