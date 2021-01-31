Грузия получит первую партию вакцины Pfizer в феврале

В феврале в Грузию поступит первая партия вакцины вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Грузии Тамарe Габунию.

По словам министра, Министерство здравоохранения уже получило официальное подтверждение о том, что с середины февраля до конца месяца в страну будет направлена первая партия вакцины Pfizer — 29 250 доз.

Как уточнила Габуния, они будут предназначены для работников сферы здравоохранения.

Она добавила, что кроме Pfizer, Грузия намерена приобрести также вакцину, выпущенную британской компанией AstraZeneca.

По последним данным, в этой стране было выявлено уже 257 632 случая коронавируса, выздоровели 248 537 человек, скончались 3 159 человек.

На этой неделе стало известно, что привитые от COVID-19 смогут попасть в Грузию с 1 февраля.