В США назвали число введенных доз вакцины от коронавируса

Порядка 30 млн доз доз вакцин от коронавируса уже введено в США, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По данным центров, в стране при этом распространено почти 50 млн доз вакцин.

Как отмечается, за сутки количество распределенных доз выросло на 716 350 и введенных — почти на 1,7 млн. Вторая доза препарата была введена уже 5,3 млн человек.

В США для прививок населения применяются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.