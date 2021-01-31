Врач сравнила особенности течения коронавируса и гриппа

Врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» сравнила особенности течения коронавирусной инфекции нового типа и гриппа.

«Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть», — сказала доктор.

Она указала, что при коронавирусе она может держаться до 10–12 дней. Как отметила Ярцева, это считается легкой формой. «И это изнуряет», — сказала она.

Специалист добавила, что при COVID-19 выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе. Кроме того, при заболевании COVID-19, в отличие от гриппа, обычно не поражается горло.

«Катаральные явления — воспаление слизистых оболочек, минимальны. У кого-то при болезни может пропасть обоняние, у кого-то так не будет. Кашель опять же непредсказуем, и это притом, что поражение легких есть», — пояснила Ярцева.

Иммунолог добавила, что клиническая картина коронавируса в целом разнообразна и еще не изучена до конца.

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