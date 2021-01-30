В Уэльсе четырехлетняя девочка нашла след динозавра

В Уэльсе четырехлетняя девочка Лили Уайлдер случайно нашла след динозавра. Об этом пишет LAD Bible.

Отмечается, что девочка гуляла с отцом на пляже, когда наткнулась на отпечаток, которому, по оценке исследователей, больше 220 миллионов лет. След длиной около 10 сантиметров принадлежал динозавру высотой 75 сантиметров.

«Лили увидела это, когда они шли, и сказала: «Папочка, посмотри», — рассказала мама девочки.

Ранее ученые нашли останки самого большого динозавра.