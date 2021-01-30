В РФПИ заявили, что не поставляют вакцину «Спутник V» в ДНР и ЛНР

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не поставляет вакцину от коронавируса «Спутник V» в самопровозглашенные ДНР и ЛНР сообщил ТАСС представитель фонда.

«РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», — прокомментировали в РФПИ.

Ранее источник в таможенной службе ДНР заявил «Интерфаксу», что российскую вакцину от коронавируса Sputnik-V доставили в самопровозглашенную Донецкую народную республику. Также представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что республика якобы планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.