Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку после взлета

Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат по связям с общественностью при президенте Эквадора.

Уточняется, что экстренная посадка произошла из-за технической неисправности.

«Президент Ленин Морено и все пассажиры в порядке и вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад стало известно, что самолет Сеул — Варшава экстренно сел в Екатеринбурге из-за пассажира.