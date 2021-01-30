Главреда «Медиазоны» отпустили из полиции под обязательство о явке в суд

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алан Гамазов.

По словам защитника, заседание суда назначено 3 февраля.

В отношении Смирнова составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России. Ему грозит арест до 30 суток либо штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы.

До этого источник агентства рассказывал, что главреда «Медиазоны» задержали за призывы к участию в несанкционированной акции.