Россиянка с дочкой на Занзибаре заразились сонной болезнью

Жительница Перми и ее двухлетняя дочка заразились сонной болезнью во время отдыха на африканском Занзибаре. Об этом пишет Ura.ru.

Отмечается, что болезнь проявила себя спустя два месяца после возвращения на родину, когда у девочки поднялась высокая температура. После этого врачи обнаружили в организме женщины и ребенка следы от укуса мухи цеце.

«Походка меняется, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Я взрослая, понимаю — заставляю себя есть. Ребенка приходится выводить капельницами. Она в амебном состоянии», — рассказала жительница Перми.

Сообщается, что врачи направили запрос в Занзибар. Власти заявили, что на острове нет мух цеце.

Ранее на Занзибаре сгорел пятизвездочный отель, в котором отдыхали россияне.