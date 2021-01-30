В Париже начался новый митинг против законопроекта «О глобальной безопасности»

Люди вышли в Париже на новую акцию протеста против ряда статей законопроекта «О глобальной безопасности», передает корреспондент РИА «Новости».

Как отмечается, в разных уголках на площади Республики в Париже слышна музыка, даже прибыл музыкальный коллектив барабанщиков. Также кто-то из участников акции принес плакат с надписью »«Free party is not a crime» («Свободная вечеринка — это не преступление»).

К проведению акции призвала инициативная группа, в которую входят несколько журналистских профсоюзов.

По данным агентства, уже почти три месяца во Франции проходят манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности», использования полицией беспилотников на акциях протеста и «запрета на съемку действий полиции» в ходе манифестаций.

В конце декабря 2020 года свыше 26 тыс. человек вышли на акцию протеста во Франции против законопроекта «О глобальной безопасности».