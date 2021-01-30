Прохожие спасли провалившихся под лед школьников в Краснодаре

Прохожие спасли двух школьников, которые вышли погулять на лед озера Карасун и провалились. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Краснодару.

Инцидент произошел накануне. По данным управления, трое школьников в возрасте 12-13 лет перед уроками решили прогуляться у озера. Двое из них вышли на лед, а один остался на берегу.

«В результате дети провалились под лед. Спасти их удалось случайным очевидцам, которые пришли на помощь, помогли детям выбраться на сушу, отвести в ближайшее кафе, где они согрелись», — говорится в сообщении ведомства.

После случившегося детей передали родителям.

До этого стало известно, что на Ставрополье ребенок провалился под лед и утонул. Инцидент произошел в станице Новотроицкой. Тело десятилетнего ребенка извлекли из пруда ночью 26 января.