Главреду «Медиазоны» грозит арест на 30 суток

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова могут арестовать на срок до 30 суток по статье о нарушении правил организации или проведения митинга. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Алан Гамазов.

По словам адвоката, Смирнову грозит административный арест из-за нарушения ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга»). После задержания Смирнова оставили на 48 часов в ОВД Тверской в Москве.

«Вероятно, суд по административному делу журналиста пройдет 31 января или уже в понедельник», — предположил Гамазов.

До этого источник агентства рассказывал, что главреда «Медиазоны» задержали за призывы к участию в несанкционированной акции.