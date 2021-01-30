АТОР назвала страны, которые откроют границы для привитых от COVID-19 туристов

В января текущего года Сейшельские острова, Исландия и Румыния объявили, что готовятся к приему туристов, которые привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что для посещения этих стран также нужен отрицательны ПЦР-тест.

Кроме того, Кипр планирует позволить вакцинированным от COVID-19 туристам обойтись без ПЦР-теста с 1 марта.

Маврикий не будет отправлять гостей на 14-дневный карантин. Израиль, Греция, Испания, Бельгия, Эстония, Дания, Венгрия и Польша пока обсуждают условия въезда туристов.

Ранее сообщалось, что Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса.