Один человек погиб при выбросе сероводорода на предприятии в Ленобласти

Один человек погиб в результате выброса сероводорода на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Отмечается, что областной Роспотребнадзор проводит проверку по факту произошедшего. В результате инцидента пострадал еще один человек, его госпитализировали.

По данным пресс-службы, химико-радиометрическая лаборатория управления по обеспечению защиты населения Ленинградской области изучила воздух в жилых кварталах Киришей. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не выявлено.

Ранее сообщалось, что в Башкирии произошел пожар на заводе «Уфаоргсинтез».