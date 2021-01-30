Газовые баллоны взрываются на северо-западе Москвы

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

На северо-западе Москвы взрываются газовые баллоны, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что факельное горение и взрывы газовых баллонов происходят на Туристской улице.

Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.