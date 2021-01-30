Поезда в метро Москвы будут проезжать без остановки семь станций 31 января

Поезда московского метрополитена в воскресенье, 31 января, по требованию полиции с 8.00 будут проезжать без остановки семь станций в центре Москвы. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Отмечается, что речь идет о таких станциях, как «Александровский сад» (Филевская линия), «Охотный ряд» (Сокольническая линия), «Театральная» (Замоскворецкая линия), «Площадь Революции» (Арбатско-Покровская линия), «Кузнецкий мост» (Таганско-Краснопресненская линиия), «Лубянка» (Сокольническая линиия), «Китай-город» (Калужско-Рижская и Таганско-Краснопресненская линии).

Ранее сообщалось, что в центре Москвы ограничат движение пешеходов и закроют на вход и выход семь станций метрополитена в центре Москвы в день проведения несогласованной акции 31 января.