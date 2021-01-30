Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве против «спонсора ФБК»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против «спонсора Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)»* (ФБК*, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Александра Хоменко по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми, как указано, руководил Хоменко, заключили в 2017-2019 гг. десять контрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом на выполнение работ по капитальному ремонту здания.

Отмечается, что фигурант дела и его соратники указали в сметах заведомо увеличенные цены по работам, украв тем самым более 30 млн рублей из бюджета Московской области.

«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК*) и в настоящее время скрывается на территории Украины», — заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она также добавила, что Хоменко объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что брат основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Алексея Навального Олег Навальный после обыска квартиры в Москве задержан на 48 часов.

*включен Минюстом в список иноагентов.