Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса

Чехия закрывает границы для граждан всех иностранных государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает Чешское радио.

Ограничение будет действовать с 30 января по 15 февраля.

Исключения коснутся иностранцев, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в стране. Также можно будет въехать в Чехию для визита ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Коронавирусом с начала пандемии заразились больше 972 тыс. жителей Чехии, умерли 16 тыс.

Решение закрыть границы из-за пандемии коронавируса ранее также приняло правительство Франции.