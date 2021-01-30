В Ульяновской области 31 января объявлено днем траура по жертвам ДТП под Самарой

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днем траура после аварии с рейсовым автобусом и грузовиком под Самарой. Об этом чиновник написал на своей странице в Instagram.

Как сообщил глава региона, жертвами ДТП в Самарской области стали 10 жителей Ульяновской области, еще пятеро пострадали. Губернатор заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Он отметил, что большинство погибших при аварии проживали в поселках Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области.

Губернатор назвал произошедшее большим горем для жителей Ульяновской области и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Вечером 29 января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате погибли 12 человек. Еще 12 человек получили травмы, пять из них находятся в реанимации.