Дипломаты РФ оказывают консульскую помощь задержанным на Вануату россиянам

Российские дипломаты оказывают консульскую помощь трем гражданам РФ, которых ранее задержала полиция островного государства Вануату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Австралии.

Ранее сообщалось, что власти Вануату задержали российскую яхту «Милонга», которая совершала кругосветное путешествие.

По данным диппредставительства, трое россиян, предположительно, из Татарстана, намеревались совершить кругосветное путешествие, но они никого не предупредили о своем плане зайти в территориальные воды Вануату.

«Поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются», — уточнили в посольстве.

Дипломаты в настоящее время оказывает россиянам консульскую помощь и решают вопрос с властями республики о том, чтобы их отпустили и позволили им свободно продолжить свой маршрут.