Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Ямале

Два человека стали жертвами пожара в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Отмечается, что спасатели узнали о пожаре около 1.30 (23.30 мск) в субботу, 30 января. К моменту прибытия пожарных на место происшествия второй этаж дома охватило пламя.

Самостоятельно дом смогли покинуть 46 человек, в том числе 15 детей.

При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Кроме того, пострадали еще двое мужчин — 2003 года и 1975 годов рождений, они находятся на амбулаторном лечении.

На ликвидацию огня пожарным потребовалось 6,5 часа. Площадь пожара составила 360 квадратных метров, огонь повредил второй этаж здания и чердачное помещение.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате пожара на Пермском пороховом заводе.