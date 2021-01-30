Замглавы СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержан за взятку

Заместитель руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Роман Исайкин задержан за получение взятки. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Задержан замруководителя СК РФ Исайкин по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Сначала он был помещен в изолятор временного содержания, сейчас находится под домашним арестом», — говорится сообщении.

Отмечается, что Исайкина уволили с места службы.

Ранее заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко был задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере.