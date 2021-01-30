После ДТП под Самарой 11 человек находятся в реанимации

Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, находятся в реанимации после ДТП с микроавтобусом под Самарой. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на министра здравоохранения региона Армена Беняна.

«Из 13 пациентов, которые были доставлены в больницу, в настоящий момент 11 находятся на лечении в реанимации, двое пациентов скончались в ближайшие минуты после поступления. Состояние одиннадцати оценивается от средней тяжести до тяжелого», — говорится в сообщении.

Отмечается что большинство пациентов – пациенты с политравмами: черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота, груди и конечностей.

«Сейчас идут противошоковые реанимационные мероприятия и оценивается возможность и периодичность эвакуации в областной центр», — сообщил министр.

Бенян добавил, что среди пострадавших есть полугодовалый мальчик, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Планируется эвакуация мальчика в областную детскую больницу. Всего в течение ближайших суток планируется перевести в самарские больницы четверых пациентов.

Вечером 29 января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате погибли 12 человек.