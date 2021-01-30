В Москве в субботу ожидается до -4°С и гололедица

В Москве в субботу, 30 января, ожидается облачность, небольшой снег и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до -4°С ... -2°С. Прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 7 — 12 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -5°С ... -3°С. Ожидается западный ветер со скоростью 6 — 11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 731, а ночью 733 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.