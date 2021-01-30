Мексика ожидает начала поставок вакцины «Спутник V»

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексику могут начаться в конце следующей недели. Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает ТАСС.

«Я поговорил с президентом Путиным, он вел себя очень по-братски, он предложил отправить нам вакцину «Спутник», которую они производят», — сказал президент.

Он добавил, что поставки вакцины населению начнутся в конце следующей недели.

Ожидается, что вакцина «Спутник V» может получить окончательное одобрение для использования в Мексике в ближайшие дни.