Роспотребнадзор: новогодние выходные не ухудшили ситуацию с COVID-19

В новогодние каникулы социальная активность граждан была снижена. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов приводит, пишет «Российская газета».

«Вопреки прогнозам, в новогодние праздники социальная активность была снижена, люди реже пользовались общественным транспортом, меньше посещали общественные места. Поскольку каникулы длились почти две недели - фактически инкубационный период коронавируса, то цепочки передачи вируса разорвались», — сообщил Горелов.

По ее словам, на границах производится жесткий контроль, все приезжающие проходят трехдневное обследование.

Она отметила, что россияне стали лучше соблюдать противоэпидемические меры. «Можно сказать, что мы научились жить с вирусом. Тем не менее расслабляться еще рано. У нас сейчас хрупкое равновесие», — добавил он.