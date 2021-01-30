Диетолог рассказал о популярных мифах об употреблении воды

Нет необходимости ежедневно выпивать по два литра воды. Об этом сообщил диетолог Алексей Ковальков у себя в YouTube.

По его словам, человек испытывает жажду и употребляет столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса.

Другим заблуждением, по словам диетолога, является мнение, будто жидкости способны «утолить» голод.

«Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет», — рассказал Ковальков.

Также он назвал заблуждением мнение о пользе воды перед приемом пищи. Специалист подчеркнул, что вода смывает ферменты, необходимые для пищеварения, и посоветовал пить через пять минут после начала приема пищи.