Рестораны Петербурга возвращаются к круглосуточному режиму работы

В Санкт-Петербурге рестораны с 30 января могут возобновить круглосуточный режим работы. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.

«С 30 января снимается ряд ограничений. Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов), смогут принимать посетителей круглосуточно», — говорится в сообщении.

Также смягчены ограничения по допуску зрителей на концерты, в кинотеатры, цирки и на спортивные мероприятия, разрешено принимать посетителей в океанариумах и аквапарках. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.