Москвичам пообещали холодные выходные

В Москве в выходные дни температура составит -2...-3 °С. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, москвичи из-за ветра, снега и влажности будут ощущать температуру как гораздо более холодную.

«На улице погода будет ощущаться, как более холодная. Не как -2-3 градусов, а -10 градусов, потому что высокая влажность, снег будет идти и порывистый ветер», — сказал Вильфанд.

По его словам, давление и облачность будут низкими, порывы ветра будут достигать 17 м/с.

«В выходные дни я бы слово похолодание не использовал, на наших прогностических картах аномалии +8 градусов, то есть температура на восемь градусов выше нормы», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что к 1 февраля высота снега увеличится на 7-12 сантиметров.