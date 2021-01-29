Собянин назвал условие для дальнейшего снятия ограничений по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России-24» заявил, что дальнейшее снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, будет зависеть от того, как горожане будут выполнять существующие правила.

По его словам, положительная динамика с заболеваемостью в столице остается «хрупкой». По-прежнему большое число людей находится в больнице в тяжелом состоянии.

Собянин отметил, что власти «будут смотреть по ситуации» и, в первую очередь, будут отменять те меры, которые касаются экономики.

Ранее градоначальник отменил ограничение, в соответствии с которым бары и клубы могли работать только до 23.00.