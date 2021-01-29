В ВОЗ обеспокоены запретом ЕС вывозить вакцины за пределы союза

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что Евросоюз запретил вывозить вакцины за пределы своей территории. Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, пишет ТАСС.

«Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая- либо страна или блок принимают решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо», — сказала Симао.

По ее словам, такие ограничения только вредят мировому здравоохранению.

Ранее Евросоюз объявил, что запрещает вывозить вакцины без разрешения всех стран-участниц.