Все фигуранты дела о нарушении санитарных норм на акции в Москве взяты под домашний арест
Бернст Ю.
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Тверской суд Москвы заключил под домашний арест всех фигурантов дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Речь идет об Олеге Навальном, активистках Любови Соболь и Марии Алехиной, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и координаторе штаба Навального Олеге Степанове.
Данные лица будут содержаться под домашним арестом до 23 марта.
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения коронавируса.
По итогам вышеуказанных несанкционированных акций только следователи СК возбудили более 20 уголовных дел, были арестованы 285 человек.
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