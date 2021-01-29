Все фигуранты дела о нарушении санитарных норм на акции в Москве взяты под домашний арест

Бернст Ю.

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест всех фигурантов дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет об Олеге Навальном, активистках Любови Соболь и Марии Алехиной, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и координаторе штаба Навального Олеге Степанове.

Данные лица будут содержаться под домашним арестом до 23 марта.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения коронавируса.

По итогам вышеуказанных несанкционированных акций только следователи СК возбудили более 20 уголовных дел, были арестованы 285 человек.