Юрист сообщил, какое наказание грозит за нападения на полицейских во время незаконных митингов

За нападения на представителей правоохранительных органов на несанкционированных митингах протестующим грозит уголовная ответственность, сообщил «Газете.Ru» член Московского РО Ассоциации юристов России Николай Пивоваров.

«Согласно ч. 1 ст. 318 УК РФ, если человек нанесет представителю власти при исполнении легкий или средний вред здоровью или будет угрожать применить к нему насилие, то его ждет либо штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Представителем власти в этой статье УК РФ признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, то есть сотрудники МВД РФ, ФСБ РФ, Прокуратуры и Росгвардии», — напомнил юрист.

Если же протестующий применит насилие, опасное для жизни или здоровья представителей власти, то ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

«Также хочу отметить, что при организации митинга закрепляются ответственные лица — четко прописываются имена тех, кто отвечает за безопасность на акции. Когда люди устраивают митинги без заявок в соответствующие органы, ответственных то и нет», — заключил Пивоваров.