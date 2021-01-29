Строители заявили, что «дворец» в Геленджике будет гостиницей

«Дворец» в Геленджике — это строящаяся гостиница. Об этом заявил представитель застройщика журналисту телеканала «Россия 1» Александру Рогаткину, передает РИА «Новости».

«Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — сказал строитель.

Как отметил журналист, группу пустили внутрь, но имя владельца разглашать не стали. Застройщик уточнил, что хозяева гостиницы, возможно, выступят с конференцией позже.

Ранее в Кремле прокомментировали публикацию СМИ о дворце в Геленджике.