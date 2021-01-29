Киев хочет выкупить у Евросоюза остатки вакцины

Киев хочет выкупить оставшиеся дозы вакцины от коронавируса у Евросоюза. Об этом сообщил глава минздрава Украины Максим Степанов, пишет РИА «Новости».

«Наши команды уже работают над пилотным проектом. Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан», — сказал Степанов.

Министр также отметил, что Украина уже заключила договор с несколькими производителями и в то же время ведет переговоры с другими.

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