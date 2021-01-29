Координатора штаба Навального отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы вынес решение о домашнем аресте для координатора штаба Алексея Навального Олега Степанова в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на незаконной акции 23 января. Об этом пишет ТАСС.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Олегу Степанову меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», — сказали в суде.

Арест продлится до 23 марта.

Ранее в МВД предупредили об ответственности за участие в незаконных акциях.