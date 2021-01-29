Туркменистан зарегистрировал вакцину «Эпиваккорона»
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Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона», которую разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщил туркменский новостной портал Orient.
Свидетельство выдал Центр регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
Ранее президент страны Гурбангулы Бердымухамедов предложил лечить COVID-19 корнем солодки.
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