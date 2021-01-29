Туркменистан зарегистрировал вакцину «Эпиваккорона»

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона», которую разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщил туркменский новостной портал Orient.

Свидетельство выдал Центр регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Ранее президент страны Гурбангулы Бердымухамедов предложил лечить COVID-19 корнем солодки.